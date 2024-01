Der UN-Menschenrechtsrat in Genf macht den Bock zum Gärtner. Am Mittwoch morgen wurde der Vertreter Marokkos für das laufende Jahr zum Präsidenten des Gremiums gewählt. Der Erfolg Marokkos sticht insofern besonders ins Auge, als der Gegenkandidat bei der Wahl am Mittwoch der Repräsentant Südafrikas war. Die Präsidentschaft Marokkos wurde von 30 der 47 Mitglieder des Menschenrechtsrats unterstützt. Auf Südafrika entfielen in der geheimen Abstimmung lediglich 17 Stimm...