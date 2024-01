Dringend benötigte Wohnungen werden auch in diesem Jahr in viel zu geringer Zahl gebaut. Das legen Untersuchungen des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung an der Universität München (Ifo) und des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) nahe.

Das Geschäftsklimabarometer in der Baubranche sei im Dezember 2023 auf den niedrigsten Stand seit Beginn dieser Erhebungen im Jahr 1991 gesunken, teilte das Ifo-Institut am Mittwoch mit. Es lag bei minus 56,8 Pu...