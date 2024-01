Braunbock, Holtz

Der Märchenfilm »Drei Haselnüsse für Aschenbrödel« wurde 1973 in Babelsberg und Sachsen, aber auch im Böhmerwald gedreht. Die tschechischen Mitarbeiter erlaubten sich in den Pausen die eine oder andere Frotzelei, auch über die rundliche deutsche Darstellerin der Stiefmutter, Carola Braunbock. Erst am Ende der Dreharbeiten gab sie zu erkennen, dass sie alles verstanden hatte, denn sie war bei Pilsen (heute Plzeň) geboren, aufgewachsen und kam erst 1946 als Flüchtling...