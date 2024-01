In Polen geht der Krimi um die Festnahme des früheren Innenministers Mariusz Kamiński und seines damaligen Stellvertreters Maciej Wąsik weiter. Am Dienstag gelang es der Polizei bis zum Nachmittag nicht, einen am Montag ausgestellten Haftbefehl zu vollstrecken. Dabei posierte am Dienstag vormittag Staatspräsident Andrzej Duda mit den beiden Gesuchten öffentlich in seinem Palast und pries sie als »Vorbilder des Staatspatriotismus«. Später verlor sich aber zumindest f...