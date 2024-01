Hannovers früherer Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) ist in der sogenannten Rathausaffäre mit einem blauen Auge davongekommen. Im dritten Anlauf verurteilte das Landgericht Hannover ihn am Dienstag wegen Untreue zu einer Geldstrafe von 12.000 Euro. Der Betrag liegt nur geringfügig über der Strafe von 9.000 Euro, zu der das Gericht den SPD-Politiker im März 2022 verurteilt hatte. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte das Urteil im Oktober 2023 aufgehoben und an das...