Wo kommt das ganze Wasser her? Wochenlang regnete es in fast der gesamten Republik nahezu ununterbrochen. Rekordniederschläge in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Seit Beginn der Messungen ist dort noch in keinem Dezember soviel Regen vom Himmel gefallen wie im letzten Monat des Jahres 2023. Tiefdruckgebiete, die vom Atlantik herzogen, brachten mit Wasserdampf gesättigte Wolken, die sich über West- und Mitteleuropa entluden.

Es gibt solche, die den Wassermassen trot...