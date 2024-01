Es ist nicht das erste Mal, dass in Italien der sogenannte römische Gruß offen gezeigt wird. Er ist anders als in Deutschland auch nicht verboten. Ein Video von Hunderten Faschisten, die sich am Sonntag abend schwarzgekleidet in Rom versammelten, sich in Reih und Glied aufstellten und unter militaristischen Sprechchören die rechte Hand erhoben, erregte am Montag in Italien dann doch Aufmerksamkeit. Denn einer der Versammelten war der aktuelle Vizepräsident des itali...