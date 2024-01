Der Mordanschlag auf den Vorsitzenden der linksliberalen Demokratischen Partei Südkoreas Lee Jae Myung am 2. Januar ist anscheinend von einem Ultrarechten verübt worden. Das ergibt sich aus den bisherigen Polizeiermittlungen und Interviews mit Familienangehörigen des Attentäters. Während eines Besuchs in der Metropole Busan stach er dem Parteivorsitzenden mit einem Messer in den Hals und verfehlte die Hauptschlagader nur knapp. Lee überlebte den Anschlag trotz stark...