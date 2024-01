Sehr schnell war in diesem neuerlichen Krieg klar, wer die »Guten« und wer die »Bösen« sind. Schon Zehnjährige konnten einem aufsagen, dass die Hamas schuld ist, weil sie angefangen hat; dass Israel deshalb recht hat mit seinen Gegenschlägen, dass »wir« aber auch der Bevölkerung in Gaza zu Hilfe kommen etc.

In Deutschland gelten die israelischen Aktionen bei den maßgeblichen Medien bis heute als eindeutig gerechtfertigt. Das überrascht nicht wirklich. Schließlich ha...