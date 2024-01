Im ostthüringischen Saale-Orla-Kreis steht am Sonntag eine Wahl an, die bundesweit mit großer Aufmerksamkeit verfolgt werden wird. Rund 67.000 Wahlberechtigte sind aufgerufen, einen Nachfolger für den seit zwölf Jahren amtierenden CDU-Landrat Thomas Fügmann zu wählen. Die Wahl gilt als Stimmungstest für die im Mai anstehenden Kommunalwahlen in Thüringen und für die Landtagswahl im September. Von besonderem Interesse ist das Abschneiden der AfD, die angesichts ihres ...