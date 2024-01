Berlin. Nach der Luxemburg-Liebknecht-Demo in Berlin-Friedrichsfelde füllt sich der Raum. Zur Eröffnung der Ausstellung »Guernica-Gaza« mit Werken von Mohammed Al-Hawajri (siehe jW vom 6./7.1.) am Sonntag wird es eng in der Maigalerie der jungen Welt. Mehr als 120 Besucherinnen und Besucher kommen am frühen Nachmittag, um sich die Eröffnungsrede von Norman Paech (Foto) anzuhören,...