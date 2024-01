Teils namhafte internationale Künstler unterstützen einen Aufruf, staatlich geförderte deutsche Kulturinstitutionen zu boykottieren. Seit Mitte voriger Woche wird in sozialen Medien die Erklärung von »Strike Germany« (Deutschland bestreiken) verbreitet, in der die internationale Kulturszene aufgerufen wird, so lange nicht mehr mit deutschen Institutionen zusammenzuarbeiten, bis diese ihre Unterdrückung propalästinensischer Stellungnahmen aufgebe. Die deutsche Erinne...