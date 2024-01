Revolutionärer Gruß aus der Vergangenheit

Diese Grußbotschaft erreicht euch auf dem »Festival alternativer und radikaler Medien« in Amsterdam (15.–17. September 1989) aus dem Dunkel amerikanischer Kerker, aus den Käfigen in Babylons Abgründen, den »Death Rows«, Amerikas Todestrakten, in denen Menschen ihrer Exekution entgegensehen.

Doch trotz der düsteren Stunde, trotz dieser Hölle der Psychofolter, aus der heraus ich zu euch spreche, freue ich mich über unsere Begegnung über Ozeane, über kulturelle Grenzen...