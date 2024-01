Die AfD gewinnt an Zulauf, aber auch der Widerstand gegen die Partei formiert sich. Am Sonnabend gingen in Duisburg-Homberg mehrere tausend Menschen gegen eine Veranstaltung der Partei auf die Straße. Die AfD hatte zu ihrem Neujahrsempfang in der Glückauf-Halle geladen. Hauptrednerin auf der Veranstaltung war Koparteichefin Alice Weidel. An dem Empfang nahmen rund 1.000 Personen teil.

Bereits seit Wochen hatten verschiedene Bündnisse und Gewerkschaften zum Protest a...