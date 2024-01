Es ist eine kleine Bombe, die die bedingungslose Liebe der französischen Regierung zur Atomkraft bestätigt: Agnès Pannier-Runacher, Ministerin für Energiewende, hat in einem Interview mit der Wochenzeitung La Tribune (Sonntag) den Bau neuer AKW angekündigt. »Wir brauchen mehr neue Anlagen als geplant«, sagte Pannier-Runacher, die in den kommenden Tagen einen Gesetzentwurf zur »Energiesouveränität« vorlegen will. Dieser werde »mit dem ursprünglichen Vorhaben brechen,...