Nach den zwei schweren Bombenanschlägen am Mittwoch, durch die mindestens 91 Menschen gestorben sind und weitere 286 zum Teil lebensgefährlich verletzt wurden, haben die iranischen Behörden zahlreiche angebliche Tatbeteiligte festgenommen. Der Staatsanwalt der Stadt Kerman im Südosten des Landes, Mehdi Bakhschi, gab deren Zahl am Sonnabend mit 32 an und behauptete laut Presseberichten, damit seien »alle in den tödlichen Angriff verwickelten Terroristen« in Haft.

