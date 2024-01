Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will schärfere Sanktionen für Bezieher des Bürgergeldes. Doch was bringt das beispielsweise für die gewünschte »Integration in den Arbeitsmarkt«? So gut wie nichts, sagt der Ökonom Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). »Es mag in einem bestimmten Maß Missbrauch geben, aber ansonsten gibt es eine große Grauzone«, erklärte er am Sonntag der dpa. In vielen Fällen habe sich die Erwerbslosigkeit verfestigt, die Betroffenen fühlten sich oft stigmatisiert. Häufig fehlten ihnen Qualifikationen, mit...