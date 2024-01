Viele Pendler müssen sich am heutigen Montag wegen Bauernprotesten auf starke Verkehrsbehinderungen einstellen. Geplant sind unter anderem Konvois mit Traktoren und Kundgebungen, um gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung zu demonstrieren. Der Bauernverband plant eine Protestwoche, die am 15. Januar in einer Demonstration in Berlin gipfeln soll. Vom heutigen Montag an sind zahlreiche Aktionen geplant. Protestfahrten sind etwa in den Großräumen Hamburg, Bremen, Po...