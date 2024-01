Ins Unbekannte

Vier Wochen vor seiner Hinrichtung, am 6. Dezember 1942, bat der Grazer Architekt und Widerstandskämpfer Herbert Eichholzer in einem Abschiedsbrief seinen Freund Gustav Scheiger, »die Prenninger sowie alles, was da malt und bildhauert und baut und somit Positives schafft«, von ihm zu grüßen. Die Prenninger, damit war ein Kreis revolutionär gestimmter Künstler und Intellektueller gemeint, dem neben den Publizisten Ernst Fischer und Kurt Neumann, dem Maler Axl Leskosc...