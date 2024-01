Geert Wilders, der strahlende Sieger der Parlamentswahl in den Niederlanden vom 22. November, bastelt aktuell an einer Koalition, die ihm seinen großen Traum erfüllt: Ministerpräsident zu werden. Ob und wann Wilders in »Het Torentje« (Das Türmchen) in Den Haag einziehen darf, in dem der amtierende niederländische Regierungschef sein Büro hat, steht aber noch in den Sternen. Die Koalitionsgespräche gestalten sich erwartungsgemäß schwierig. Auch eine Minderheitsregier...