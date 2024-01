Seit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil kurz nach Weihnachten seinen »Knallhart-Plan« (Bild) zum Bürgergeld verkündet hat, vergeht kein Tag, an dem nicht irgendein Politiker gegen die Sozialleistung wettert. Am Freitag war nun Bundesfinanzminister Christian Lindner an der Reihe. Wegen der Inflationserwartung sei der Regelsatz zum 1. Januar »sehr stark gestiegen«, sagte er der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. »Deshalb muss die Berechnungsmethode ...