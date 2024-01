Männlich, weiß, 75 Kilogramm schwer – so sieht der ideale Patient aus, zumindest in der medizinischen Forschung. Beipackzettel sind genau so auf diesen Normtyp abgepasst, ebenso OP-Techniken, Dosierungshinweise und sogar die Diagnostik von Krankheiten. Das benachteiligt etliche Gruppen systematisch, die wohl größte unter ihnen sind Frauen. Obwohl viele Fakten dazu lange auf dem Tisch liegen, kommen Veränderungen nur langsam in Gang. Relativ bekannt ist beispielsweis...