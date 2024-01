Man darf sich wundern, warum Black Sabbath im deutschsprachigen Raum keine Schule bildeten. Iommi, Ozzy und Co. tourten erfolgreich auf dem Festland, ihre Platten waren hierzulande in den Charts und die Landrockdiscos spielten »Paranoid«, solange es Landrockdiscos gab. Dennoch fehlt es an Sabbath-Nachfolgern im Pleistozän des German Metal. Black Mass waren die Ausnahme.

»Ich habe in Zürich Black Sabbath gesehen. Da hatten die schon ihr Debütalbum aufgenommen, aber e...