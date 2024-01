So mancher Christbaum dürfte in Cardiff noch stehen und das wohl noch länger als in anderen Jahren: Die Stadtverwaltung hat die Bevölkerung informiert, dass jeder seinen Baum selbst entsorgen muss. Von den gewohnten Sammelstellen werden sie diesen Januar nicht abgeholt werden. Denn die Müllabfuhr der südwalisischen Stadt ist Ende Dezember in den Streik getreten. Gemeinsam mit anderen Beschäftigten der Kommune wollen sie vier Wochen lang die Arbeit niederlegen. Mit ü...