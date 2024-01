Kleine USA-Kunde: Wie heißt noch mal die Hauptstadt des Bundesstaats New York? Genau. Albany. Nie gehört? Egal. Die Professional Bull Riders ließen sich vergangenes Wochenende in ein weiteres Kaff landverschicken, um alle Hinterwäldler der Nation zu bespaßen. Zugegeben, als eine der ältesten Städte weit und breit, gegründet 1614, bietet Albany weitaus mehr als nur Walmart und Fastfood. Zwar ging es auch hier seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wie in der g...