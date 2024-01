In vielen Regionen Indiens hat das Jahr chaotisch begonnen. Lkw-Fahrer waren am Montag in einen Großstreik getreten, der am Dienstag abend beendet wurde. Nach Gesprächen im Innenministerium beschloss die Dachvereinigung der Transportunternehmen, All India Motor Transport Congress (AIMTC), den Arbeitskampf vorläufig auszusetzen.

Auslöser für den Streik, der vielerorts zu Panikkäufen führte, war eine Reform des im Kern aus der britischen Kolonialzeit stammenden Indisc...