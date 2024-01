Ein Pilger ist ein Reisender, der auf der Suche ist. Und wenn je ein Name einen Menschen treffend beschrieben hat, dann im Fall von John Pilger. Am vergangenen Sonnabend endete in London das Leben des Journalisten und Dokumentarfilmers, der sich bis zu seinem Tod im Alter von 84 Jahren aufrichtig der Suche nach Wahrheit verschrieben hat.

Mit seiner integren Art war er zum Vorbild für eine Generation von Journalisten in allen Teilen der Welt geworden. Für seine insge...