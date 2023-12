Die Türkei will ihre Militärbasen im Nordirak verstärken. Die Ankündigung vom Donnerstag folgt auf heftige Kämpfe zwischen Guerillaverbänden der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und der türkischen Armee Ende vergangener Woche in der Kurdistan-Region des Irak. Dabei sollen nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Ankara in den Regionen Zap, Metina und ­Xakurke zwölf Soldaten ums Leben gekommen sein. Die Volksverteidigungskräfte, der bewaffnete Arm der PKK, sprach...