Die AfD hat 2023 ihr zehnjähriges Bestehen gefeiert. Die Anzeichen mehrten sich, dass diese Feierlaune weiter anhalten könnte. Es gelang und gelingt der Partei, sich ins Gespräch zu bringen und an gesellschaftliche Stimmungen in Teilen der Bevölkerung anzuknüpfen. Das schlug sich 2023 auch in Wahlergebnissen nieder. Das »Politbarometer« der Forschungsgruppe Wahlen fasste das Jahr der AfD im November kompakt zusammen. Die Partei kam darin bundesweit auf 22 Prozent un...