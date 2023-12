Ein Pint im britischen Pub sind 0,568 Liter Bier. Nun sollen die Briten auch Wein und Sekt wieder in Pint-Flaschen kaufen können. Als Ausdruck von »Brexit-Freiheiten« (nach 50 Jahren EU-Knechtschaft), bejubelte das Wirtschaftsministerium in London am Mittwoch seine Genehmigung von 568-Milliliter-Flaschen. Die Erlaubnis gelte für Kneipen und Restaurants genauso wie für Supermärkte. »Bei unserem Austritt aus der EU drehte sich alles um Momente wie diesen«, erklärte Wi...