Gegen den Widerstand vieler Anrainer will Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) anscheinend nicht nur die Unterweser weiter vertiefen, sondern auch den Seehafen Brake an deren Westufer kräftig ausbauen. Ende November ließ er sich in einer medienwirksam inszenierten Zeremonie von der landeseigenen Hafenverwaltungsgesellschaft Niedersachsen-Ports ein »Perspektivpapier« für den Braker Hafen überreichen, das N-Ports selbst in Auftrag gegeben hatte. Kein Wun...