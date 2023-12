Schygulla, Kluckert, Martens

Die kleine Hanna wurde am ersten Weihnachtstag 1943 in Oberschlesien geboren, war also ein echtes Christkind. Doch brachte ihr das zunächst kein Glück. Noch keine zwei Jahre alt, musste sie mit der Mutter nach Bayern fliehen. Bis heute setzt sie sich für die Rechte von Flüchtlingen ein. In München konnte Hanna Schygulla studieren und lernte schon an der Schauspielschule Rainer Werner Fassbinder kennen. Ab 1967 setzte er sie in seinen Theater- und Filminszenierungen ...