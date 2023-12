Mit Superlativen spart der Gesundheitsminister nicht: Als »größte Strukturreform der Apotheken seit 20 Jahren« bezeichnete Lauterbach sein neues Reformvorhaben gegenüber dem Handelsblatt vom Donnerstag. Sein Ziel sei es, die Zahl der Apotheken wieder zu erhöhen. Vor allem in ländlichen Regionen will er den Schwund stoppen und sogar Neugründungen initiieren. Um das zu erreichen, greift der Minister tief in die Trickkiste der Mittelumverteilung: So sollen die Festbetr...