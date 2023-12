Während die Generalbundesanwaltschaft bereits am 10. Oktober Ermittlungen gegen Mitglieder der Hamas einleitete, weil sich unter den drei Tage zuvor in Israel getöteten Menschen auch deutsche Staatsbürger befinden, hält sich die Behörde im Fall einer sechsköpfigen, deutsch-palästinensischen Familie, die am 25. Oktober mutmaßlich einem israelischen Raketenbeschuss im Gazastreifen zum Opfer fiel, bedeckt. Statt dessen ermittelt in der Sache nun die Dortmunder Staatsan...