Wo machen Sie Urlaub? In der Provence, der Karibik? Dritte Wahl machen »Urlaub in der Bredouille«, so der Name ihres neuen Albums. Der Titeltrack nimmt uns mit in die Hölle des Pauschalurlaubs, in der schiefgeht, was schiefgehen kann. Statt Badevergnügen nur Privatstrände und »im Meer mehr Pfand als Fisch«. Wer nun eher in den Bergen sein Glück sucht, bleibt, wie zu erwarten, auch dort nicht vor zivilisatorischer Unbill verschont: Gletscherschmelze, Lawinen und Flut...