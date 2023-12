US-Autobauer Tesla drohe in Schweden »der Rauswurf«, titelte am Mittwoch das Managermagazin online. Sollte das Unternehmen weiterhin in der Tarifauseinandersetzung mit den Beschäftigten mauern, könne »Tesla das Land verlassen«, zitierte das Magazin ein Interview der Vorsitzenden des schwedischen Gewerkschaftsbundes LO, Susanna Gideonsson.

Weil Tesla sich dem Abschluss eines Tarifvertrags mit der schwedischen Metallarbeitergewerkschaft IF Metall (IFM) versperrt, sind...