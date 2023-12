Bei Äsop schenkt ein Löwe einer Maus das Leben, und die bedankt sich wenig später, indem sie den nun Gefesselten mit ihren Nagezähnen befreit. Robert Burns entschuldigt sich in »To a Mouse – On Turning Her Up in Her Nest with the Plough« beim »Earth-born companion« des Menschen für die Zerstörung seines Hauses: »The best-laid schemes o’ mice an’ men / Gang aft agley« (often go wrong) – eine Zeile, die John Steinbeck für seine kurze Erzählung »Von Mäusen und Menschen...