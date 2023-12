Großmann, Lutz, Agischewa, Wolf

Ballett- und Schauspielausbildung prädestinierten Mechthild Großmann dafür, nach erfolgreichen Stationen in Bremen, Stuttgart und Bochum ab 1976 für vier Jahrzehnte eine der wichtigen Protagonistinnen in Pina Bauschs Tanztheaterensemble in Wuppertal zu werden. Von Fassbinder 1979 für die Kamera entdeckt, hat sie mit ihrer ungewöhnlich tiefen Stimme hier und da mal mitgespielt, bis sie 2002 als Staatsanwältin Klemm für den »Tatort« aus Münster entdeckt wurde. Damit k...