Für Markus Söder (CSU) dürfte gestern ein guter Tag gewesen sein, für Vertreter einer strengen Trennung von Staat und Religion eher nicht: Die Kreuze in bayerischen Amtsstuben bleiben vorerst hängen. Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in Leipzig wies am Dienstag eine Klage gegen den sogenannten Kreuzerlass zurück, den der bayerische Ministerpräsident im April 2018 kurz nach Amtsantritt initiiert hatte. Verfügt worden war damals, dass in allen Dienstgebäuden des F...