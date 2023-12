Hermann konnte plötzlich das Zifferblatt nicht mehr so gut lesen und entwickelte, das gab allen am meisten zu denken, eine Passion fürs Staubsaugen. Die Ärzte stellten die üblichen Untersuchungen an, attestierten fortschreitende Demenz und verschrieben eine Wundertablette, die den diabolischen Krankheitsverlauf, wie vorausgesagt, tatsächlich für ein gutes Jahr einfror. Ein geschenktes Jahr. Danach begann eine Tragödie, die man nicht im Detail erzählen darf.

Man brac...