Die Geschichte begann mitten in der Coronakrise. Es war eine kurze Meldung, die in der Flut der Nachrichten kurz nach dem ersten Höhepunkt der Pandemie unterging: Am 31. Juli 2020 meldete die Nachrichtenagentur Reuters, dass 753 Beschäftigte von Body Fashion, einem Unterwäschehersteller im thailändischen Samut Prakan, entlassen worden seien. Das Unterneh...