Tausende Angehörige entführter Israelis demonstrierten am Wochenende in Tel Aviv und verlangten von ihrer Regierung sofortige Schritte zu einer Waffenruhe und einem Gefangenaustausch mit der Hamas. Als aber der rechte Premier Benjamin Netanjahu am Sonnabend abend vor die Kameras trat, fiel ihm nichts anderes ein, als eine bedingungslose Fortführung des Gazakriegs zu verlangen – bis die Hamas besiegt sei.

Zuvor war bekanntgeworden, dass israelische Truppen bei ihr...