In der deutschen Stahlindustrie sind erstmals Arbeitszeitregelungen für den anstehenden Umbau zur Klimaneutralität vereinbart worden. Sie sind Bestandteil eines Tarifabschlusses zwischen der IG Metall und dem Arbeitgeberverband Stahl (AGV) für die nordwestdeutsche Stahlindustrie, auf den sich die Tarifparteien am Samstag morgen in Düsseldorf geeinigt haben.

Die Tarifeinigung, die als Pilotabschluss für die anderen Tarifbezirke der Stahlindustrie gilt, enthält neben ...