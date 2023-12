Ich versuche, es mir so vorzustellen: Als Friedrich Christian Laukhard 1804 sein Pfarramt in der Gemeinde Veitsrodt antritt, in erster Linie gewiss deshalb, weil ihn arge Finanznöte plagen, unterstützt von nur wenigen wohlmeinenden Gönnern, da kann der am 5. Juni 1757 in Wendelsheim bei Alzey Geborene bereits auf ein jahrzehntelanges – nennen wir es einmal so – abenteuerliches Leben zurückblicken. Dieses Leben hat er in seiner Autobiographie »Leben und Schicksale« R...