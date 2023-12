Deutliche Lohnerhöhungen für die am unteren Ende der Einkommensskala: Das war eines der zentralen Versprechen der thailändischen Liberalen, die nach den Parlamentswahlen im Mai von der Opposition in die Regierung wechselten. Seit dieser Woche steht nun fest, um wie viel der Mindestlohn ab dem 1. Januar 2024 tatsächlich steigen wird. Die Höhe variiert traditionell zwischen den 75 Provinzen des südostasiatischen Landes. Fast alles bleibt beim alten in den drei südlich...