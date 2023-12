Seit drei Tagen gehen israelische Streitkräfte gewaltsam mit Razzien und Drohnenangriffen gegen palästinensische Einwohner der Stadt Dschenin in der besetzten Westbank vor. Am Donnerstag bestätigte das Gesundheitsministerium in Ramallah, dass der 17jährige Musa Ahmed Khatib von den Besatzungstruppen erschossen wurde. Die Zahl der Getöteten seit Dienstag stieg damit auf elf. Laut der Organisation Ärzte ohne Grenzen sterben Menschen darüber hinaus, »weil sie keinen Zu...