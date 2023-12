Es ist die Zeit des Abschiednehmens. Am Sonntag hat die UN-Truppe Minusma ihre Fahnen in Bamako eingezogen und damit ihren zehnjährigen Einsatz in Mali symbolisch beendet. Am Dienstag verließen dann auch die letzten deutschen »Blauhelme« ihr Lager in der Stadt Gao, wie die Infoseite Mali Actu berichtete. Am 22. Dezember steht dann ein weiterer Truppenabzug auf dem Programm: An diesem Tag sollen die letzten verbleibenden französischen Soldaten auch das benachbarte Ni...