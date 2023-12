Das sogenannte weiße Amerika, das uns in »Eileen« gezeigt wird, ist alles andere als blütenrein. Selbst der Schnee in dem Kaff, irgendwo in Massachusetts Mitte der 60er Jahre, ist schmuddelig. Das hält Eileen (Thomasin McKenzie) nicht davon ab, die Tür ihres schrottreifen Wagens zu öffnen, nach unten zu greifen und eine Handvoll von der zimtbraunen Pampe zu sich ins Auto zu holen, um daraus einen Schneeball zu formen. Eigentlich hätte die kleine eisige Kugel im Wage...