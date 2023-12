Die brasilianische Regierung will die Obdachlosen im Land stärker unterstützen. Präsident Luiz Inácio Lula da Silva kündigte Anfang der Woche ein entsprechendes Hilfsprogramm in Höhe von 982 Millionen Real (rund 184 Millionen Euro) an. Es sieht Investitionen für Maßnahmen in sieben Bereichen vor. Der größte Teil (575 Millionen Real) ist für die Aufstockung der Sozialhilfe und die bessere Versorgung der Betroffenen mit Nahrungsmitteln vorgesehen. Die Investitionen im...