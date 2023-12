Am 18. Oktober hat der ursprünglich auf drei Tage begrenzte Gerichtsprozess gegen Exkanzler Sebastian Kurz am Wiener Straflandesgericht begonnen, an diesem Freitag wird er fortgesetzt. Dem rechtskonservativen Politiker (ÖVP) wird vorgeworfen, als Zeuge vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur »Ibiza-Affäre« im Jahr 2020 falsch ausgesagt zu haben. Neben Kurz sind auch die frühere Generaldirektorin und Vorstandsvorsitzende der Österreichischen Lotterien,...